Автомобилистка сбила 11-летнего школьника на велосипеде в Челябинской области
В Кизильском районе школьник на велосипеде попал под колеса иномарки. Ребенка сбила на нерегулируемом перекрестке «Ниссан Примера». За рулем была 27-летняя девушка.
ЧП произошло вечером 20 июня на улице Молодежная в поселке Грязнушинский.
— 11-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.
Госавтоинспекторы напоминают, что дети до 14 лет должны ездить на велосипедах только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. И рекомендуют родителям напомнить детям правила дорожного движения.
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