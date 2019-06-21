Автомобилистка сбила 11-летнего школьника на велосипеде в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:30 2019-06-21T14:30:15+03:00

Авария произошла в поселке Грязнушинский. Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

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В Кизильском районе школьник на велосипеде попал под колеса иномарки. Ребенка сбила на нерегулируемом перекрестке «Ниссан Примера». За рулем была 27-летняя девушка.

ЧП произошло вечером 20 июня на улице Молодежная в поселке Грязнушинский.

— 11-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован, — рассказали в Управлении ГИБДД по Челябинской области.

Госавтоинспекторы напоминают, что дети до 14 лет должны ездить на велосипедах только по тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам. И рекомендуют родителям напомнить детям правила дорожного движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU