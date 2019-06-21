2019-06-21T14:45:56+03:00
Происшествия

В Магнитогорске осудили бывшего начальника управления культуры

Чиновник своей вины не признал
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Ленинский районный суд Магнитогорска сегодня, 21 июня вынес приговор экс-руководителю городского управления культуры Александру Логинову. Его обвиняли по двум уголовным статьям «Превышении должностных полномочий» и «Получение взятки».

По версии следствия, с 2014 по 2016 год Логинов давал сотрудникам «Магнитогорского концертного объединения» незаконные указания по заключению договоров с одной из коммерческих фирм по охране ледового городка. При этом конкурсная процедура не проводилась. За это он получал от директора охранной фирмы взятки. Их общий размер составил 50 тысяч рублей.

— Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно. Кроме этого ему придется заплатить штраф в размере 800 тысяч рублей, — рассказали в Ленинском районном суде Магнитогорска.

Чиновник с таким решением не согласился и свою вину не признал. Пока приговор не вступил в законную силу, он намерен обжаловать его в областном суде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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