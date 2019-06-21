Для рыбаков Челябинской области открылась «горячая линия»

СЕГОДНЯ 15:12 2019-06-21T15:12:22+03:00

По телефону любители посидеть с удочкой смогут сообщить о проблемах

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Обострились споры между рыбаками-любителями и арендаторами, которые ведут бизнес на озерах Челябинской области.

Любители посидеть с удочкой отстаивают свободный доступ на водоемы, в том числе на те, которые используются для разведения рыбы. Но предприниматели требуют с них деньги, не пускают к воде.

В министерстве сельского хозяйства региона корреспонденту КП-Челябинск сообщили, что заработала «горячая линия» по факту нарушения законодательства на озерах.

В минсельхозе региона указывают, что в законе нет четкой детализации правил сосуществования пользователей озер и рыбаков. Потому министерство просит разъяснений от федерального ведомства.

Глава региона Алексей Текслер в курсе сложившейся ситуации. Он поручил внимательно разобраться, как арендаторами озер исполняются договоры аренды, имеются ли основания их расторжения. Доступ рыбаков-любителей к рыболовным участкам, расположенным на озерах и имеющим арендаторов, должен быть свободным.

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ИСТОЧНИК KP.RU