Студентку на «Mercedes», сбившую насмерть пешехода в Челябинске, не стали отправлять под домашний арест

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-21T16:42:18+03:00

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На суде следователь высказался о наличии достаточных оснований полагать, что виновница ДТП может вновь сесть за руль и поэтому представляет потенциальную опасность. А, значит, ее следует заключить под домашний арест.

Девушке 21 год, она учится в вузе, никогда, что называется «не состояла и не привлекалась», да и штрафов никаких не имела, хотя за рулем она уже три года. Поэтому судья разрешил девушке свободное передвижение на время расследования:

— Она является гражданкой Российской Федерации, имеет постоянное место жительства и регистрации, очно обучается в вузе.

Суд посчитал, что в отношении виновной должна быть избрана мера в виде обязательства приходить по вызову следователя и запретил ей управлять транспортными средствами.

Кстати, адвокат девушки заметила на суде, что зря ее подзащитную СМИ обозвали «мажоркой». Все из-за того, что она ехала на «Мерседесе», а эта машина принадлежит ее сестре. Сама же девушка из семьи медиков. Ее родители оплатили похороны погибшего 26-летнего челябинца.

Напомним, молодой человек оказался под колесами иномарки, когда переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Дорога в этом месте по Университетской набережной напоминает гоночную трассу. Машины здесь летают. А светофоры стоят на огромном расстоянии друг от друга.

Общественники уже призвали чиновников, проектировавших эту улицу, разделить ответственность за гибель человека.

Фото из группы "Челябинский урбанист".

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ИСТОЧНИК KP.RU