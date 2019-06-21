Мэру Челябинска сегодня исполнилось 59 лет

СЕГОДНЯ 17:04 2019-06-21T17:15:11+03:00

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На этот пост Владимир Елистратов заступил 26 февраля 2019 года. Но в своей жизни он прошел немало ступеней.

Родился в Челябинске. Окончил политехнический институт по специальности инженер-механик в 1983 году. Начал трудиться в должности начальника цеха сборки тракторных прицепов.

Уже через три года стал начальником совхоза, получил 6 разряд каменщика. Трудился на Челябинском моторном заводе. Служил в милиции. Работал бухгалтером.

Затем было еще много интересной и нужной работы. Среди которой пост первого заместителя Министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области.

Получил высшее образование в РАНХиГС по специальности «Финансы и кредит» как инженер-экономист.

Занимался боксом и футболом. До сих пор выходит на поле и прекрасно владеет мячом.

«Комсомолка» желает Владимиру Алексеевичу не терять бодрости и принимать правильные решения во благо любимого города.

С Днем рождения!

На «Белом балу» от «Комсомольской правды» первую награду в номинации «Украшение города » Владимир Елистратов вручил победителю чемпионата мира по граффити Тимуру Абдуллаеву.

ИСТОЧНИК KP.RU