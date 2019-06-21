Мэру Челябинска сегодня исполнилось 59 лет
На этот пост Владимир Елистратов заступил 26 февраля 2019 года. Но в своей жизни он прошел немало ступеней.
Родился в Челябинске. Окончил политехнический институт по специальности инженер-механик в 1983 году. Начал трудиться в должности начальника цеха сборки тракторных прицепов.
Уже через три года стал начальником совхоза, получил 6 разряд каменщика. Трудился на Челябинском моторном заводе. Служил в милиции. Работал бухгалтером.
Затем было еще много интересной и нужной работы. Среди которой пост первого заместителя Министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области.
Получил высшее образование в РАНХиГС по специальности «Финансы и кредит» как инженер-экономист.
Занимался боксом и футболом. До сих пор выходит на поле и прекрасно владеет мячом.
«Комсомолка» желает Владимиру Алексеевичу не терять бодрости и принимать правильные решения во благо любимого города.
С Днем рождения!
На «Белом балу» от «Комсомольской правды» первую награду в номинации «Украшение города » Владимир Елистратов вручил победителю чемпионата мира по граффити Тимуру Абдуллаеву.
ИСТОЧНИК KP.RU