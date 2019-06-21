Алексей Текслер обозначил свою позицию по строительству Томинского ГОКа

СЕГОДНЯ 18:49 2019-06-21T19:53:16+03:00

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Каждый день в Инстаграм Алексея Текслера, в его аккаунты в других соцсетях приходят десятки комментариев с просьбой обозначить свою позицию по строительству спорного объекта и мольбы запретить его строительство.

На апрельской пресс-конференции он заявил, что изучает документацию по объекту.

Спустя два месяца Алексей Текслер выразил свое отношение по вопросу:

— Я абсолютно точно на стороне людей. Поэтому надо прекратить замалчивание волнующих нас с вами проблем и признать — да, с экологией у нас беда. Понятно, что страх перед новым производством просто вытащил на поверхность ту боль, которая копилась у людей годами. Будем откровенны: мы видим манипуляции статистическими данными по числу заболеваний в области. Мы знаем, когда вопросы негативного влияния выбросов предприятий на здоровье человека замалчиваются, ставятся в стоп-листы в средствах массовой информации, острые темы пытаются «притушить». Теперь такого не будет. Власть быстрыми шагами будет становиться прозрачной, предельно открытой.

По мнению главы региона, челябинцам нужно показать, что происходит на площадке строительства Томинского ГОКа. Устроить «день открытых дверей».

«Все эти периметры, бесконечные заборы и зоны отчуждения только устрашают и злят людей. Когда мы не понимаем, что там, по ту сторону — мы напрягаемся, мы боимся неизвестности», — уверен Текслер. Об этом он рассказал в интервью сайту Znak.com.

Все эти годы экологических активистов маргинализировали, выставляли их городскими сумасшедшими. Обвиняли в корысти. И Текслер выступает за конкретный диалог, по делу.

Южному Уралу нужен свой экологический стандарт. Его принятие - инициатива главы региона. Текслер готов создать рабочую группу и пригласить журналистов, активиста Василия Московца:

— Говорить надо не только о Томинском ГОКе, сколько обо всех предприятиях, влияющих на экологию региона. Проблему нужно решать комплексно. Не только в Челябинске, а по всей нашей промышленной области. В чем я уверен, так это в том, что нужно привлечь к разработке экологического стандарта международные экологические организации для полной понятной открытости. Чтобы у людей было понимание того, что происходит. Чтобы не было рисков и недоверия.

ИСТОЧНИК KP.RU