При пожаре в многоэтажке в центре Челябинска пострадали жильцы
В доме №16 по улице Яблочкина вечером 21 июня произошел пожар. По словам очевидцев, огонь повредил две квартиры — на втором и третьем этаже. Жильцов эвакуировали через надстроенную мансарду и аварийный балкон.
— Вызов поступил в 20:05. По предварительным данным, пострадали два человека. Спасены трое, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.
Огонь потушили меньше чем через час. На месте работали 34 человека, 11 единиц техники. Причины и обстоятельства пожара выясняются.
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ИСТОЧНИК KP.RU