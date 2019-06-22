2019-06-22T10:02:40+03:00
Происшествия

При пожаре в многоэтажке в центре Челябинска пострадали жильцы

Огонь охватил квартиры на двух этажах
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Пожар был в этом доме. Фото: Google MapsПожар был в этом доме. Фото: Google Maps
Изменить размер текста:

В доме №16 по улице Яблочкина вечером 21 июня произошел пожар. По словам очевидцев, огонь повредил две квартиры — на втором и третьем этаже. Жильцов эвакуировали через надстроенную мансарду и аварийный балкон.

— Вызов поступил в 20:05. По предварительным данным, пострадали два человека. Спасены трое, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь потушили меньше чем через час. На месте работали 34 человека, 11 единиц техники. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК начал проверку после падения бетонной плиты на трехлетнего ребенка в Челябинской области
Появилось видео столкновения рейсового автобуса и бензовоза на трассе в Челябинской области
Алексей Текслер обозначил свою позицию по строительству Томинского ГОКа
Мэру Челябинска сегодня исполнилось 59 лет
Студентку на «Mercedes», сбившую насмерть пешехода в Челябинске, не стали отправлять под домашний арест
Для рыбаков Челябинской области открылась «горячая линия»
В Магнитогорске осудили бывшего начальника управления культуры
Автомобилистка сбила 11-летнего школьника на велосипеде в Челябинской области
Погода портится: чего ждать Челябинску в выходные
Челябинцы вновь заметили мертвую рыбу на берегах Шершней
Алексей Текслер переводит ремонт и содержание дорог на долгосрочные контракты