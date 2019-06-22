При пожаре в многоэтажке в центре Челябинска пострадали жильцы

СЕГОДНЯ 08:06 2019-06-22T10:02:40+03:00

Пожар был в этом доме. Фото: Google Maps

Огонь охватил квартиры на двух этажах

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В доме №16 по улице Яблочкина вечером 21 июня произошел пожар. По словам очевидцев, огонь повредил две квартиры — на втором и третьем этаже. Жильцов эвакуировали через надстроенную мансарду и аварийный балкон.

— Вызов поступил в 20:05. По предварительным данным, пострадали два человека. Спасены трое, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

Огонь потушили меньше чем через час. На месте работали 34 человека, 11 единиц техники. Причины и обстоятельства пожара выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU