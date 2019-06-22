Появилось видео столкновения рейсового автобуса и бензовоза на трассе в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-22T10:56:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Очевидцы выложили в соцсети видео серьезного ДТП на трассе М-5 с участием рейсового автобуса. Меньше чем за сутки его посмотрели 30 тысяч человек.

На кадрах видно, как автобус поворачивает, не уступает дорогу бензовозу, который едет по главной, после чего происходит столкновение. От удара автобус отлетает в стоящий у обочины каток. На месте в этот момент работали дорожники, они чудом не пострадали.

Пользователи соцсетей уверены, эта запись поможет разобраться в ДТП и понять, по чьей вине оно произошло.

Напомним, авария случилась 19 июня под Златоустом. В салоне автобуса находилось 11 пассажиров. Двое погибли, еще несколько пострадали. Под наблюдением врачей остаются пять человек. Одного мужчину вертолетом санитарной авиации доставили в Челябинскую областную клиническую больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/716057" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения автобуса и бензовоза на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео.Видео: группа во ВКонтакте «ЧП Златоуст Челябинск»

ИСТОЧНИК KP.RU