В Челябинской области пятый день разыскивают 83-летнего пенсионера
В Нязепетровском районе пропал 83-летний житель — Анатолий Иванович Кулышев. Он ушел из дома 18 июня, с тех пор его местонахождение неизвестно. Может быть в селе Ситцево, деревне Аптряково. Нуждается в медицинской помощи.
Дедушку ищут родственники, полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Поисковики распространили ориентировку в интернете.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Был одет в коричневый пиджак, черное трико, черные калоши. С собой был узелок с вещами.
Если вы знаете что-либо о местонахождении Анатолия Ивановича, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 — поисковый отряд «Лиза Алерт», звонок бесплатный или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU