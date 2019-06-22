2019-06-22T11:57:58+03:00
Общество

В Челябинской области пятый день разыскивают 83-летнего пенсионера

Пожилой человек пропал 18 июня, нуждается в медпомощи
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Если вы видели этого человека, знаете, где он находится, позвоните по номеру 112. Фото: Лиза АлертЕсли вы видели этого человека, знаете, где он находится, позвоните по номеру 112. Фото: Лиза Алерт
Изменить размер текста:

В Нязепетровском районе пропал 83-летний житель — Анатолий Иванович Кулышев. Он ушел из дома 18 июня, с тех пор его местонахождение неизвестно. Может быть в селе Ситцево, деревне Аптряково. Нуждается в медицинской помощи.

Дедушку ищут родственники, полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Поисковики распространили ориентировку в интернете.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в коричневый пиджак, черное трико, черные калоши. С собой был узелок с вещами.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Анатолия Ивановича, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 — поисковый отряд «Лиза Алерт», звонок бесплатный или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК начал проверку после падения бетонной плиты на трехлетнего ребенка в Челябинской области
Появилось видео столкновения рейсового автобуса и бензовоза на трассе в Челябинской области
При пожаре в многоэтажке в центре Челябинска пострадали жильцы
Алексей Текслер обозначил свою позицию по строительству Томинского ГОКа
Мэру Челябинска сегодня исполнилось 59 лет
Студентку на «Mercedes», сбившую насмерть пешехода в Челябинске, не стали отправлять под домашний арест
Для рыбаков Челябинской области открылась «горячая линия»
В Магнитогорске осудили бывшего начальника управления культуры
Автомобилистка сбила 11-летнего школьника на велосипеде в Челябинской области
Погода портится: чего ждать Челябинску в выходные
Челябинцы вновь заметили мертвую рыбу на берегах Шершней
Алексей Текслер переводит ремонт и содержание дорог на долгосрочные контракты