В Челябинской области пятый день разыскивают 83-летнего пенсионера

СЕГОДНЯ 11:51 2019-06-22T11:57:58+03:00

Если вы видели этого человека, знаете, где он находится, позвоните по номеру 112. Фото: Лиза Алерт

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В Нязепетровском районе пропал 83-летний житель — Анатолий Иванович Кулышев. Он ушел из дома 18 июня, с тех пор его местонахождение неизвестно. Может быть в селе Ситцево, деревне Аптряково. Нуждается в медицинской помощи.

Дедушку ищут родственники, полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». Поисковики распространили ориентировку в интернете.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Был одет в коричневый пиджак, черное трико, черные калоши. С собой был узелок с вещами.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Анатолия Ивановича, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 — поисковый отряд «Лиза Алерт», звонок бесплатный или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU