2019-06-22T13:39:52+03:00
Общество

Семья из Челябинской области обнаружила под капотом машины пять новорожденных котят

Пушистым крохам сейчас подыскивают хозяев
Валентина ВАГАНОВА
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Первый пошел! Фото: кадр с видеоПервый пошел! Фото: кадр с видео
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Забавный случай произошел с южноуральской семьей в Анапе. Пока родители с детьми наслаждались отдыхом, под кузов их автомобиля забралась беременная кошка и родила там. К счастью, котята пищали громко, и хозяева машины услышали их.

Спасение хвостатых южоуральцы сняли на видео. Умилительный ролик быстро облетел соцсети.

— А у нас сегодня «Хонда» родила вчера котят. Пока туристы отдыхают на морях, под капотами их машин анапские кошки рожают котят. Автолюбитель, внимательно осматривай «железного коня» перед поездкой, — подписали видео в паблике «Типичная Анапа» в Инстаграм.

Сейчас пушистым малышам ищут хозяев.

Кстати, недавно житель Челябинска обнаружил под капотом своей иномарки гнездо трясогузки. Орнитологи объяснили, что птицы часто вьют гнезда в странных для людей местах.

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Семья из Челябинской области нашла новорожденных котят под капотом своего автомобиля
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ИСТОЧНИК KP.RU

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