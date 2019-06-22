В центре Челябинска мотоциклист влетел в автомобиль такси

СЕГОДНЯ 14:49 2019-06-22T14:51:00+03:00

На место выезжал реанимобиль. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»

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Сегодня днем, 22 июня, на улице Энгельса произошло ДТП с пострадавшим. Возле ресторана «Уральские пельмени» столкнулись мотоциклист и водитель «Яндекс.Такси».

— Таксист во двор заезжал, к «пельменям», и не увидел, мотоциклы тоже летают не думая, — написал в соцсетях очевидец Сергей.

На снимках с места аварии видно, что мотоцикл серьезно поврежден. У иномарки помята водительская дверь. Как сообщают свидетели происшествия, байкеру понадобилась помощь врачей.

У иномарки помята водительская дверь. Фото: группа во ВКонтакте «Нетипичный Челябинск»

Обстоятельства и причины ДТП сейчас выясняют госавтоинспекторы.

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ИСТОЧНИК KP.RU