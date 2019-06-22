2019-06-22T15:52:19+03:00
Общество

В микрорайоне «Парковый» в Челябинске открыли памятник защитнику Отечества

Это первый мемориал, посвященный ВОВ, который установили в городе за последние 20 лет
Валентина ВАГАНОВА
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Памятник находится на улице Скульптора Головницкого. Фото: администрация ЧелябинскаПамятник находится на улице Скульптора Головницкого. Фото: администрация Челябинска
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Накануне Дня памяти и скорби в «Парковом» торжественно открыли памятник «Защитнику Отечества от благодарных потомков». Монумент установлен на улице Скульптора Головницкого, возле Образовательного центра №2. Еще недавно жители спорили о том, кому же он посвящен, а вчера пришли возложить сюда цветы.

Высота композиции пять метров. На постаменте выгравированы строки из стихотворений фронтового поэта Владимир Олифиренко. Установили памятник на деньги Российского военно-исторического общества, которое спонсирует установку аналогичных монументов по всей стране.

К монументу возложили цветы. Фото: администрация Челябинска

К монументу возложили цветы. Фото: администрация Челябинска

— Памятник защитнику Отечества — первый мемориальный объект, посвященный Великой Отечественной войне, установленный в Челябинске за последние 20 лет, — отметили в пресс-службе Российского военно-исторического общества.

В открытии памятника приняли участие местные власти, силовики, активисты общественных организаций, ветераны, школьники и жители Курчатовского района. Участники возложили цветы и почтили память погибших воинов минутой молчания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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