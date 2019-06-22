В Челябинской области работник украл с предприятия стройматериалов на 250 тысяч рублей
Предприниматель из Чебаркуля написала заявление в полицию. Кто-то похитил с территории предприятия строительные материалы на 250 тысяч рублей.
Полицейские установили, что компанию обокрал ее же сотрудник. Ему 40 лет, он работает на предприятии администратором.
— Следователями полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней — лишение свободы до 6 лет, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU