2019-06-22T17:42:35+03:00
Общество

В Челябинске пациентам с сахарным диабетом бесплатно установят инсулиновые помпы

Современные приборы поставят восьми челябинцам
Валентина ВАГАНОВА
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Закупили восемь приборов. Фото: Управление здравоохранения администрации ЧелябинскаЗакупили восемь приборов. Фото: Управление здравоохранения администрации Челябинска
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В Челябинской городской больнице №1 появились уникальные инсулиновые помпы. Эти проборы значительно упрощают жизнь людям, страдающим сахарным диабетом. Стоимость одного прибора — больше 100 тысяч рублей. Пока их закуплено восемь. До октября эти помпы поставят пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе горздрава.

— Инсулиновая помпа устанавливается строго по показаниям. Предпочтение отдается в первую очередь пациентам с наличием осложнений сахарного диабета, а также женщинам, планирующим беременность или уже ожидающим малыша, — говорит заведующая отделением эндокринологии ГКБ №1 Ксения Савчук.

По ее словам, на сегодняшний день инсулиновая помпа — самый современный способ поддержания здоровья у диабетиков, который повышает качество жизни. Потому что она дает возможность пациенту не отвлекаться на введение инъекций.

Инсулин подается в организм через катетер, установленный подкожно. Помпа «подстраивается» под индивидуальные потребности организма и обеспечивает необходимый уровень инсулина, аналогичный вырабатываемому здоровой поджелудочной железой.

Помпы установили уже трем пациентам ГКБ №1.

— Я живу с диабетом уже 20 лет. Помпа не доставляет никакого дискомфорта, научилась пользоваться ей быстро. Очень надеюсь, что прибор поможет мне прожить счастливую жизнь, — поделилась впечатлениями пациентка Юлия Дмитриева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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