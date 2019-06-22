Отца-сектанта, укравшего четырехлетнего сына в Челябинске, задержали

СЕГОДНЯ 19:57 2019-06-22T20:59:21+03:00

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Миша Лыков дома уже неделю, потихоньку приходит в себя после произошедшего. По словам мамы, первые дни мальчик боялся спать один, плакал, был очень агрессивным. С ним будут работать психологи.

Ребенка нашли 15 июня в лесу за пределами Челябинской области. Он был один, похититель успел скрыться. В интересах следствия семья не делилась подробностями истории. Вскоре биологического отца задержали, и силовики разрешили родителям общаться с журналистами.

— Сына нашли в Пензенской области. А похитителя поймали через сутки, как нашли Мишу, — рассказала корреспонденту «КП-Челябинск» Светлана Лыкова.

Отец прятал ребенка в небольшом доме в лесу. Незадолго до похищения он грозился, что выкрадет сына и увезет в глухую деревню. Там не будет никакой школы, только «жизнь в экологически чистых условиях». Мужчина, по словам Светланы, два года назад попал в секту и призывал всех отказаться от благ цивилизации. После чего она запретила его общение с мальчиком.

— Сын говорит, что его кормили мусором. Я его спрашиваю: «Тебе что кушать давали: кашку, суп, или что?» Он всегда говорит — мусор. Мол, не кушал его, выкидывал, потому что мусор кушать нельзя. Я предполагаю, его пытались накормить чем-то, но наш сын не будет есть овес, или что там сектанты эти едят. Он привык к нормальной еде, — говорит Светлана.

Она также добавила, что биологического отца отпустили под подписку о невыезде. Сейчас семья боится выйти на улицу — кто знает, что на уме этого человека.

Мы попытались получить комментарий в Следственном комитете. Но в ведомстве трубку сегодня никто не взял.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/714197" frameborder="0"></iframe> Похищение ребенка в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU