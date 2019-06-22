2019-06-22T20:54:39+03:00
Общество

«Здесь же гуляют дети»: жителей Кургана напугала змея в городском парке

Очевидцы сняли рептилию на видео
Валентина ВАГАНОВА
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Змею заметили в центре города. Фото: кадр с видеоЗмею заметили в центре города. Фото: кадр с видео
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Курганцы заметили в Парке Победы змею. Судя по черному окрасу и желтой полоске на голове, это уж. Ужи неагрессивны и неопасны. Тем не менее, встреча с ними малоприятна, тем более в центре города.

На видео, выложенном в группе «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте», видно, как уж проползает рядом с тротуаром. В комментариях одни жители написали, что ничего страшного нет, а другие забеспокоились. Многие боятся змей, тем более по парку гуляют дети. Вдруг, укусит.

— Ну и что, что это уж. Странно его местонахождение в парке. Жутко, страшно, с детьми там не погулять. Больно много этих «гадов» развелось нынче, вытравливать надо, — написала Виктория.

Пользователи написали, что нередко встречают змей в городе. А местная жительница Полина прикрепила фото со змеей на полу в ТРК «Пушкинский».

Уж в ТРК. Фото: Полина Сергеева

Уж в ТРК. Фото: Полина Сергеева

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В центре Кургана заметили змею.

ИСТОЧНИК KP.RU

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