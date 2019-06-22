«Здесь же гуляют дети»: жителей Кургана напугала змея в городском парке

СЕГОДНЯ 20:47 2019-06-22T20:54:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Курганцы заметили в Парке Победы змею. Судя по черному окрасу и желтой полоске на голове, это уж. Ужи неагрессивны и неопасны. Тем не менее, встреча с ними малоприятна, тем более в центре города.

На видео, выложенном в группе «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте», видно, как уж проползает рядом с тротуаром. В комментариях одни жители написали, что ничего страшного нет, а другие забеспокоились. Многие боятся змей, тем более по парку гуляют дети. Вдруг, укусит.

— Ну и что, что это уж. Странно его местонахождение в парке. Жутко, страшно, с детьми там не погулять. Больно много этих «гадов» развелось нынче, вытравливать надо, — написала Виктория.

Пользователи написали, что нередко встречают змей в городе. А местная жительница Полина прикрепила фото со змеей на полу в ТРК «Пушкинский».

Уж в ТРК. Фото: Полина Сергеева

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

В центре Кургана заметили змею.

ИСТОЧНИК KP.RU