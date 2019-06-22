«Здесь же гуляют дети»: жителей Кургана напугала змея в городском парке
Курганцы заметили в Парке Победы змею. Судя по черному окрасу и желтой полоске на голове, это уж. Ужи неагрессивны и неопасны. Тем не менее, встреча с ними малоприятна, тем более в центре города.
На видео, выложенном в группе «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте», видно, как уж проползает рядом с тротуаром. В комментариях одни жители написали, что ничего страшного нет, а другие забеспокоились. Многие боятся змей, тем более по парку гуляют дети. Вдруг, укусит.
— Ну и что, что это уж. Странно его местонахождение в парке. Жутко, страшно, с детьми там не погулять. Больно много этих «гадов» развелось нынче, вытравливать надо, — написала Виктория.
Пользователи написали, что нередко встречают змей в городе. А местная жительница Полина прикрепила фото со змеей на полу в ТРК «Пушкинский».
Уж в ТРК. Фото: Полина Сергеева
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В центре Кургана заметили змею.
ИСТОЧНИК KP.RU