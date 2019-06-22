«Слабоумие и отвага»: пользователей соцсетей возмутили парни, вылезшие на скорости из окон автомобиля

СЕГОДНЯ 22:04 2019-06-22T22:07:47+03:00

Один вопрос - зачем? Кадр с видео

Они поставили под угрозу не только свою жизнь, но и окружающих

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В Сети набирает популярность ролик, где двое молодых людей вылезли на ходу из машины, чтобы потанцевать. На кадрах видно, как иномарка мчится по загородной трассе. Из окон высовываются двое парней, курят. Музыка играет на полную катушку, за кадром ржут девушки. Потом один из «экстремалов» и вовсе забирается на крышу.

— В Челябинской области установилась теплая погода, однако некоторых горожан уже солнышко ударило. Хорошо, что никто не пострадал, — подписали ролик в группе «Типичный Челябинск».

Поездка закончилась без происшествий - на этот раз. Кадр с видео

В комментариях под видео полсотни комментариев, большая часть из них негативная.

— Почти в шаге были от премии Дарвина за самую нелепую смерть.

— У знакомой сын вылез в люк на скорости, а там мост был, где-то около деревни. Оторвало голову, 22 года было, катались с друзьями.

— Главное, чтобы не размножались.

Прокомментировали пост и сами герои ролика. Ничего плохо в своем поступке они не видят.

— Ничего не случилось с нами, все в порядке, все живы и здоровы, все было запланировано и контралировалась. Не вздумайте повтарять!!! (орфография авторская — прим. ред.) — написал Виктор и прикрепил фото всей компании.

Не исключено, что видеозаписью заинтересуются полицейские. Найти участников опасной поездки не составит труда — по номеру машины.

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ИСТОЧНИК KP.RU