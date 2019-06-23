Главный слет сектантов в Челябинской области охранял ОМОН

СЕГОДНЯ 07:37 2019-06-23T07:38:53+03:00

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22 июня в День летнего солнцестояния на Аркаим в Челябинской области съезжаются тысячи последователей эзотерических учений. Администрация заповедника исповедует исключительно научный подход к этому древнему памятнику. Но ведь не запретишь приезжать людям, которые верят в оккультное.

Когда так много человек собираются в одном месте, нужно обеспечить максимальную безопасность. Поэтому на месте работали сотрудники Росгвардии, полицейские, дружинники и частный охранные предприятия.

— Бойцы магнитогорского ОМОН во время народных гуляний контролировали порядок и безопасность гостей заповедника в составе пеших патрулей. В это же время сотрудники авиационного спецподразделения Росгвардии вели воздушное наблюдение за соблюдением общественного порядка с помощью беспилотных летательных аппаратов, — сообщили в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU