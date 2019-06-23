2019-06-23T07:50:13+03:00
Происшествия

Из отделения почты в Челябинской области пропали 60 тысяч рублей

К пропаже приложила руку молодая сотрудница
Андрей АБРАМОВ
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Деньги похитила сотрудница отделения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИНДеньги похитила сотрудница отделения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В полицию Еткульского района обратились сотрудники одного из отделений почты. Сообщили, что из кассы пропали 63 000 рублей. Расследовать дело взялись сотрудники группы экономической безопасности. Вместе со службой безопасности почты, им удалось найти похитителя.

— 23-летняя девушка, которая работала на почте. Ранее не судимая. Используя служебное положение, она похитила из кассы денежные средства в сумме более 63 000 рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

За присвоение ей грозит до шести лет колонии. Сейчас она под подпиской о невыезде. Кстати, похищение денег никак не скажется на задержке выплат, которые люди получают на почте. Все финансы в отделениях связи застрахованы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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