Через месяц представят проект нового музея на Таганае

СЕГОДНЯ 08:50 2019-06-23T08:51:09+03:00

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В национальном парке «Таганай» Челябинской области начали разрабатывать концепцию нового музея природы. Через месяц специалисты представят проекты. Прошлый музей парка сгорел 12 июня. По предварительным данным, причиной ЧП мог стать поджог. Руководство парка направило в правоохранительные органы заявление.

— Новый музей национального парка должен стать не просто хранилищем исторических фактов и документов, но и современным центром информации. В ближайшие дни рабочая группа, куда входят специалисты парка, займется анализом потребностей различных целевых групп. На основе полученных данных и будет составлена концепция экспозиции, — сообщает пресс-служба нацпарка.

Гостей Таганая также опросят, чтобы понять, что интересно рядовым туристам.

— Мы должны ответить сами себе на вопрос: почему наши посетители пойдут в музей, что им там будет интересно? Кроме того, предстоит подумать и над тем, как представить экспонаты и вообще идею, ведь ее нужно подать так, чтобы она запомнилась, — рассказал директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Одним из центров экспозиции возрожденного музея станет книга с 40 тысячами подписей, которые жители Челябинской области собрали в конце восьмидесятых годов прошлого века в поддержку основания национального парка. Она уцелела в пожаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU