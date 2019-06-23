Жительнице Магнитогорска удалось купить телефон за деньги «банка приколов»
38-летняя жительница Магнитогорска пришла в дежурную часть полиции. Сообщила, что опубликовала в интернете объявление о продаже сотового. Ей позвонила покупательница и предложила встретиться.
Мобильник был недорогой — 4 000 рублей. Новая владелица расплатилась и поспешила скрыться. Когда продавец пришла домой, достала деньги из кошелька и обнаружила — ей подсунули «билеты банка приколов».
— Наши сотрудники отыскали подозреваемую. Ей 29 лет, была судима. Возбуждено уголовное дело за мошенничество. По статье грозит до двух лет колонии, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Похищенный мобильник изъяли и вскоре вернут женщине.
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ИСТОЧНИК KP.RU