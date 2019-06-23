Байкеры из «Ночных волков» приедут в Магнитогорск и Челябинск
Мотоклуб «Ночные волки» считается первой подобной организацией в СССР. Он существует и поныне. Широкую известность он получил благодаря своему лидеру по прозвищу Хирург. Брутальные мужики на байках рассекают по стране, участвуют в благотворительных и памятных акциях.
Сейчас часть мотоклуба отправилась в мотопробег «Гольфстрим RUN» из Владивостока в Севастополь. 23 июня байкеры приезжают в Магнитогорск. Здесь они посетят храм и парк у Вечного огня.
В планах мотоциклистов приезд и в Челябинск.
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ИСТОЧНИК KP.RU