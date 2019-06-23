2019-06-23T10:29:30+03:00
Общество

Байкеры из «Ночных волков» приедут в Магнитогорск и Челябинск

Мотоциклисты вновь устроили марш по стране
Андрей АБРАМОВ
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«Ночные волки» едут через Челябинскую область. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ«Ночные волки» едут через Челябинскую область. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Мотоклуб «Ночные волки» считается первой подобной организацией в СССР. Он существует и поныне. Широкую известность он получил благодаря своему лидеру по прозвищу Хирург. Брутальные мужики на байках рассекают по стране, участвуют в благотворительных и памятных акциях.

Сейчас часть мотоклуба отправилась в мотопробег «Гольфстрим RUN» из Владивостока в Севастополь. 23 июня байкеры приезжают в Магнитогорск. Здесь они посетят храм и парк у Вечного огня.

В планах мотоциклистов приезд и в Челябинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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