2019-06-23T10:39:41+03:00
Происшествия

На широком перекрестке в Челябинске столкнулись три авто

Горожане недоумевают, почему на, казалось бы, удобной дороге постоянно происходят аварии
Андрей АБРАМОВ
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Авария произошла утром 23 июня. Фото: Кирилл ПУСТЕЛЬНИКОВАвария произошла утром 23 июня. Фото: Кирилл ПУСТЕЛЬНИКОВ
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Утром 23 июня на перекрестке Куйбышева и Свердловского проспекта произошла тройная авария. На мокрой дороге столкнулись три авто. Обошлось без тяжелых травм.На движении ДТП сильно не сказалось — широкая магистраль в это время дня была пустой. Однако кадры аварии в соцсетях заставили пользователей порассуждать о причинах столкновения.

— Почему там все хлещутся? Перекресток предельно простой, обзор хороший, поворот по стрелке во все стороны раздельный.

— Да все просто! Час пик, со стороны Куйбышева строго поворот налево. Очень много деятелей, кто по этой полосе едет прямо, потом жмется вправо.

— Летят со стороны Комсомльского. Или не пропускают для завершения маневра.

— Что же тогда будет в гололед?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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