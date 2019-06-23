На широком перекрестке в Челябинске столкнулись три авто
Утром 23 июня на перекрестке Куйбышева и Свердловского проспекта произошла тройная авария. На мокрой дороге столкнулись три авто. Обошлось без тяжелых травм.На движении ДТП сильно не сказалось — широкая магистраль в это время дня была пустой. Однако кадры аварии в соцсетях заставили пользователей порассуждать о причинах столкновения.
— Почему там все хлещутся? Перекресток предельно простой, обзор хороший, поворот по стрелке во все стороны раздельный.
— Да все просто! Час пик, со стороны Куйбышева строго поворот налево. Очень много деятелей, кто по этой полосе едет прямо, потом жмется вправо.
— Летят со стороны Комсомльского. Или не пропускают для завершения маневра.
— Что же тогда будет в гололед?
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