Жители поселка под Челябинском взялись самостоятельно чинить дорогу

СЕГОДНЯ 10:48 2019-06-23T10:48:57+03:00

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В соцсетях появился ролик, на котором несколько мужчин засыпают гравием глубокую яму в асфальте, а затем заливают его водой. Получается подобие дорожной заплатки. Автор видео уверяет, что кадры сделаны в поселке Шагол. Якобы местные жители не стали дожидаться ремонта и сами взялись за лопаты.

В комментариях разгорелся жаркий спор. Одни хвалят энтузиазм, дескать дорожники еще бы не скоро добрались бы сюда. Другие скептически отнеслись к альтруизму.

— За такое и штраф могут выписать. Бывали случаи. Как это не парадоксально, но ведь люди сделали все не по ГОСТу, а это опасно. И не важно, что яма посреди дороги несет куда большую угрозу.

— Надо было позвонить в управление дорожного хозяйства. Или на сайт им написать. Может быть, они вообще не в курсе, что тут яма. А так бы приехали и сами все оперативно залатали.

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Ремонт дороги в Шагле.

ИСТОЧНИК KP.RU