2019-06-23T11:30:50+03:00
Общество

Мусоровоз провалился в яму посреди дворов на Северо-Западе Челябинска

Рыхлый грунт не выдержал тяжести
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Машина провалилась в рыхлую яму.Машина провалилась в рыхлую яму.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Днем 22 июня жители остановки поселок Бабушкина могли наблюдать любопытную картину. Асфальт буквально проглотил часть гигантского мусоровоза. Машина провалилась в яму, которую вырыли для ремонта труб

— Четыре дня не могут устранить аварию на водоводе. Вырыли яму — зарыли. Течет дальше. На следующий день снова вырыли, теперь уже траншею — снова зарыли. При этом не утрамбовали землю и не огородили разрытое. Наутро результат — рыхлый грунт не выдержал тяжести мусоровоза. Водитель мусоровоза вызвал на подмогу товарища, тот не смог его ваызволить из плена. И только к обеду при помощи мощного крана удалось вытащить мусоровоз. После чего наконец-то установили ограждение, но так и не ликвидировали аварию, — написали очевидцы в соцсетях.

Местные жители добавили, что спустя сутки никакие работы так и не ведутся, а машины растаскивают грязь по асфальту.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На единственном прогулочном маршруте в Челябинске предложили убрать ларьки
По жилому району Челябинска бегает лось
Житель Челябинска пытался задушить врача скорой фонендоскопом
Жители поселка под Челябинском взялись самостоятельно чинить дорогу
На широком перекрестке в Челябинске столкнулись три авто
Байкеры из «Ночных волков» приедут в Магнитогорск и Челябинск
Жительнице Магнитогорска удалось купить телефон за деньги «банка приколов»
Через месяц представят проект нового музея на Таганае
Из отделения почты в Челябинской области пропали 60 тысяч рублей
Главный слет сектантов в Челябинской области охранял ОМОН
«Слабоумие и отвага»: пользователей соцсетей возмутили парни, вылезшие на скорости из окон автомобиля
«Здесь же гуляют дети»: жителей Кургана напугала змея в городском парке
Отца-сектанта, укравшего четырехлетнего сына в Челябинске, задержали