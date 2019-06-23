Мусоровоз провалился в яму посреди дворов на Северо-Западе Челябинска
Днем 22 июня жители остановки поселок Бабушкина могли наблюдать любопытную картину. Асфальт буквально проглотил часть гигантского мусоровоза. Машина провалилась в яму, которую вырыли для ремонта труб
— Четыре дня не могут устранить аварию на водоводе. Вырыли яму — зарыли. Течет дальше. На следующий день снова вырыли, теперь уже траншею — снова зарыли. При этом не утрамбовали землю и не огородили разрытое. Наутро результат — рыхлый грунт не выдержал тяжести мусоровоза. Водитель мусоровоза вызвал на подмогу товарища, тот не смог его ваызволить из плена. И только к обеду при помощи мощного крана удалось вытащить мусоровоз. После чего наконец-то установили ограждение, но так и не ликвидировали аварию, — написали очевидцы в соцсетях.
Местные жители добавили, что спустя сутки никакие работы так и не ведутся, а машины растаскивают грязь по асфальту.
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ИСТОЧНИК KP.RU