По жилому району Челябинска бегает лось

СЕГОДНЯ 11:59 2019-06-23T12:00:24+03:00

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Говорят, что Челябинск потерял связь с природой. Кругом асфальтированные пустоши и жилые панельки. Однако фауна все же пытается иногда выходить на связь с урбаном. Челябинец Никита Глухов заснял, как лось перебегает дорогу в Парковом-2.

Когда-то крупные животные вроде лосей комфортно жили даже в парке Гагарина. Но за последние десятилетия, сохатым стало некомфортно.

В целом лоси достаточно мирные животные и агрессию к людям способны проявить только в брачный период. Однако он начинается только в августе.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/716149" frameborder="0"></iframe> Лось бегает по Челябинску.Автор: Никита ГЛУХОВ

ИСТОЧНИК KP.RU