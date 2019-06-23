По жилому району Челябинска бегает лось
Говорят, что Челябинск потерял связь с природой. Кругом асфальтированные пустоши и жилые панельки. Однако фауна все же пытается иногда выходить на связь с урбаном. Челябинец Никита Глухов заснял, как лось перебегает дорогу в Парковом-2.
Когда-то крупные животные вроде лосей комфортно жили даже в парке Гагарина. Но за последние десятилетия, сохатым стало некомфортно.
В целом лоси достаточно мирные животные и агрессию к людям способны проявить только в брачный период. Однако он начинается только в августе.
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Лось бегает по Челябинску.Автор: Никита ГЛУХОВ
ИСТОЧНИК KP.RU