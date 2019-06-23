2019-06-23T14:11:52+03:00
Общество

Челябинские коляски настолько тяжелые, что их перевозят самосвалами

Забавное фото выложили в соцсети
Андрей АБРАМОВ
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Коляску погрузили в грузовик.Коляску погрузили в грузовик.Фото: СОЦСЕТИ
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Кадр, который позволяет разыграться воображению сделали жители Челябинска. В большом кузове грузовика стоит коляска. По сообщениям в соцсетях, фото было сделано в районе дома по улице Барбюса, 61.

В соцстеях тут же принялись обсуждать, как коляска попала в кузов.

— Может, отец (или даже мать!) ребенка водят этот самосвал, ну и закинули коляску в «багажник».

— Тяжелые челябинские коляски. Сколько у него грузоподъемность? 13 тонн? Ну, наверное, еще одна коляска войдет!

К сожалению, в комментариях никто не высказал реальную версию, почему коляску погрузили в грузовик.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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