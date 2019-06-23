2019-06-23T17:16:56+03:00
Происшествия

Две легковушки столкнулись с автобусом в Магнитогорске

Пострадали семь человек, один погиб
Андрей АБРАМОВ
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Авария на шоссе Космонавтов.Авария на шоссе Космонавтов.Фото: кадр с видео
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Крупная авария на шоссе Космонавтов в Магнитогорске. Столнкулись две Lada Granta и микроавтобус. Водитель в одной из легковушек погиб.

— Ранены семь человек, они в больнице. В том числе четверо несовершеннолетних. В дальнейшем два мальчика, 2011 и 2014 годов рождения, отправлены на амбулаторное лечение. Две девочки, 2008 и 2014 годов рождения с различными травмами находятся в медицинском учреждении, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства столкновения. В соцсетях пользователи ругают этот участок шоссе.

— Отвратно спроектирован, множество изгибов. Кто-то из участников этой аварии видимо вылетел на встречную и вот результат.

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Авария в Магнитогорске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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