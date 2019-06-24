2019-06-24T04:01:48+03:00
Дом. Семья

Черноморский «сувенир»: туристы из Челябинска обнаружили под капотом своего авто пять новорожденных котят

Видео с удивительной находкой попало в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Кадр из видео @typoanapa2.0Кадр из видео @typoanapa2.0
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«А у нас сегодня «Хонда» родила вчера котят» — вот так, перефразировав стихи Михалкова, подписали это видео пользователи соцсети.

Черноморский сувенир : туристы из Челябинска обнаружили под капотом своего авто пять новорожденных котят.

Жители Челябинска приехали в Анапу своим ходом. Припарковали автомобиль на побережье Черного моря и ушли купаться. А когда вернулись к машине, услышали странный писк, доносившийся из машины. Вот это сюрприз! Под капотом они нашли новорожденных котят!

На видео, опубликованном в Инстаграме, двое мальчишек достают хвостатых малышей: одного, второго… Всего пять! Котят громко пищат. Они еще даже не открыли глазки и не встали на лапы.

— Ищите коробку. Теперь будете за ними ухаживать, — говорит за кадром отец.

Кошку, родившую под капотом автомобиля, поблизости не обнаружили. Поэтому пока семья решила оставить малышей у себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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