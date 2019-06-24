Отдельный выход для кошки в квартире на втором этаже сделал житель Челябинской области

СЕГОДНЯ 04:02 2019-06-24T04:02:18+03:00

Мурка может по специальной лестнице спускаться из окна, когда ей захочется

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Необычную конструкцию на многоэтажке сфотографировали жители Миасса. Заботливые хозяева кошки соорудили для нее лестницу от земли до окна второго этажа. А в москитной сетке сделали отверстие. Правда, не понятно, какой теперь смысл в этой москитке. Зато кошка может выйти погулять всегда, как только ей вздумается. По фото видно, что она предпочитает греться на солнышке прямо на лестнице на уровне окна. Так безопаснее.

Но пользователи соцсети «ВКонтакте» не оценили изобретения. Они считают, что домашние животные вообще не должны гулять без своих хозяев.

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ИСТОЧНИК KP.RU