«Зайти, забрать»: в Зауралье таксиста попросили доставить... труп

СЕГОДНЯ 04:03 2019-06-24T04:03:15+03:00

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Суровое курганское такси такого заказа еще не видело. Клиент вызвал машину к моргу. В комментариях написал: «Перевозка тела в мешке. Зайти, забрать». Цена заказа — 200 рублей. Скрин с телефона водителя опубликовали в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Но не все в это поверили.

— Люди с ума сошли что ли? Такого заказа быть не может! — комментируют пользователи соцсети.

Однако, если вы считаете также, вы не знаете людей.

— В нашей работе всякое бывает. Например, на полном серьезе звонят в такси и заказывают проституток. У нас даже есть методичка на этот счет. Если пытаются заказать проститутку, а потом при отказе просят водителя-женщину, надо отказать, — написала диспетчер такси Софья Лопатина.

Кстати, курганец, вызывавший водителя в морг, оставлял заявку не только в такси «Максим», а в несколько компаний. И везде ему отказали.

— Эта заявка действительно была. Нас пытались обмануть и написали, что человек не мертв, а в коме, — написала диспетчер такси «Поехали» Вика Крошакова.

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ИСТОЧНИК KP.RU