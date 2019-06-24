2019-06-24T04:03:15+03:00
Общество

«Зайти, забрать»: в Зауралье таксиста попросили доставить... труп

Водитель отказался от необычного заказа
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Такой заказ пришел таксисту в Кургане. Фото: vk.com/kurganТакой заказ пришел таксисту в Кургане. Фото: vk.com/kurgan
Изменить размер текста:

Суровое курганское такси такого заказа еще не видело. Клиент вызвал машину к моргу. В комментариях написал: «Перевозка тела в мешке. Зайти, забрать». Цена заказа — 200 рублей. Скрин с телефона водителя опубликовали в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте». Но не все в это поверили.

— Люди с ума сошли что ли? Такого заказа быть не может! — комментируют пользователи соцсети.

Однако, если вы считаете также, вы не знаете людей.

— В нашей работе всякое бывает. Например, на полном серьезе звонят в такси и заказывают проституток. У нас даже есть методичка на этот счет. Если пытаются заказать проститутку, а потом при отказе просят водителя-женщину, надо отказать, — написала диспетчер такси Софья Лопатина.

Кстати, курганец, вызывавший водителя в морг, оставлял заявку не только в такси «Максим», а в несколько компаний. И везде ему отказали.

— Эта заявка действительно была. Нас пытались обмануть и написали, что человек не мертв, а в коме, — написала диспетчер такси «Поехали» Вика Крошакова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жители Челябинской области дождались грибов
Отдельный выход для кошки в квартире на втором этаже сделал житель Челябинской области
Черноморский «сувенир»: туристы из Челябинска обнаружили под капотом своего авто пять новорожденных котят
Две легковушки столкнулись с автобусом в Магнитогорске
На дебошира, который душил фельдшера скорой в Челябинске, завели дело
Челябинские коляски настолько тяжелые, что их перевозят самосвалами
На единственном прогулочном маршруте в Челябинске предложили убрать ларьки
По жилому району Челябинска бегает лось
Житель Челябинска пытался задушить врача скорой фонендоскопом
Мусоровоз провалился в яму посреди дворов на Северо-Западе Челябинска
Жители поселка под Челябинском взялись самостоятельно чинить дорогу
На широком перекрестке в Челябинске столкнулись три авто
Байкеры из «Ночных волков» приедут в Магнитогорск и Челябинск
Жительнице Магнитогорска удалось купить телефон за деньги «банка приколов»
Через месяц представят проект нового музея на Таганае
Из отделения почты в Челябинской области пропали 60 тысяч рублей
Главный слет сектантов в Челябинской области охранял ОМОН
«Слабоумие и отвага»: пользователей соцсетей возмутили парни, вылезшие на скорости из окон автомобиля
«Здесь же гуляют дети»: жителей Кургана напугала змея в городском парке
Отца-сектанта, укравшего четырехлетнего сына в Челябинске, задержали