Фанатов «Гарри Поттера» из Челябинской области развели на деньги
Многие поклонники романа Джоан Роулинг о юных волшебниках мечтают собрать полную коллекцию книг в старом переводе. Сейчас такие уже не выпускают. Неизвестная мошенница воспользовалась этим и выложила в Интернете заманчивое предложение: она якобы продает семь своих книг всего за 849 рублей.
— Девушка уже с нескольких человек взяла предоплату за коллекцию книг о Гарри Поттере. К сожалению, среди них оказалась и моя подруга. Не ведитесь! Конечно, книги никому не пришли. Денег не жалко. Но жалко, что попадаются такие люди, — предупредила в группе «ВКонтакте» жительница Магнитогорска Елизавета Юрина.
Самое интересное, что, получив предоплату, мошенница не пропала, как это обычно бывает. Она продолжила общаться со своими жертвами.
— Я не обманываю. Я просвещаю. Это был онлайн-тренинг. Всего за 350 рублей. Теперь вы знаете, что переводить деньги аккаунту ВК за фотографию нельзя, — написала аферистка в ответ на возмущения своей клиентки из Магнитогорска.
Сейчас аккаунт мошенницы удален. Но это не мешает ей создать новый и продолжить свой онлайн-бизнес.
Скрин переписки с мошенницей.
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ИСТОЧНИК KP.RU