На «Гонке героев» в Челябинской области 2500 спортсменов прошли проверку на прочность

СЕГОДНЯ 05:22 2019-06-24T05:26:54+03:00

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В прошедший уикенд под Чебаркулем состоялся один из самых массовых забегов с препятствиями — «Гонка героев». В нем поучаствовали 2500 тысячи спортсменов, 315 из которых — дети.

Участники преодолели почти 10 километров и 33 препятствия. Проползли под танком, взобрались наверх по канатам, прыгнули в холодную воду, прошли залповый огонь и многое другое. В общем, отлично испытали себя.

— Кроме того, на Чебаркульком полигоне прошел второй отборочный этап военно-спортивных состязаний «Курсантский бросок», в котором приняли участие 12 команд из высших военно-учебных центров Урала, Башкирии и Сибири. Перед стартом с главной сцены участников поприветствовали заместитель министра обороны РФ Николай Панков и заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов, — рассказали организаторы.

«Гонка героев» прошла 22 июня также в Москве и Санкт-Петербурге.

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