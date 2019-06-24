2019-06-24T06:16:24+03:00
Общество

Жители Челябинской области спасли птенца чомги от хищников

Пернатому крохе сейчас подыскивают приют
Валентина ВАГАНОВА
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Милота! Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск»Милота! Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск»
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В Магнитогорске отдыхающие на озере вызволили из беды необычного птенца. У пернатого полосатый окрас и красная «шапочка» на голове. Снимки крылатого малыша спасители выложили в соцсети, в надежде, что знающие люди подскажут, что это за птица, как за ней ухаживать или куда ее можно пристроить.

— Ездили на озеро и спасли от хищных птиц вот такую прелесть. Не знаем, кто это и что теперь с ним сделать. Куда можно пристроить? Есть ли у нас в городе зооуголки, которые могут выкормить птенца? — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Ксения Черникова.

Совсем кроха. Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск»

Совсем кроха. Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск»

Пользователи объяснили, что это птенец чомги. Эту птицу еще называют большая поганка. Так ее прозвали за невкусное мясо и неприятный запах. Зато это сберегает пернатую от охотников. Чомги очень красивые и вьют необычные гнезда в воде. Этих птиц не часто встретишь в природе. Некоторые виды чомг занесены в Красную книгу.

Пользователи пояснили, что это птенец чомги. Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск»

Пользователи пояснили, что это птенец чомги. Фото: группа во ВКонтакте «Черное&Белое Магнитогорск»

Ксении посоветовали покормить птенца рыбным фаршем и попоить водой. А также обратиться в станцию юных натуралистов. Здесь подскажут, как за ним ухаживать, либо приютят его на время. А как подрастет, выпустят на озеро.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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