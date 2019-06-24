2019-06-24T07:05:20+03:00
Общество

Жителей Кургана возмутил нудист на городском пляже

Фото немолодого уже человека они выложили в соцсети
Валентина ВАГАНОВА
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Снимок сделан на городском пляже. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Курган»Снимок сделан на городском пляже. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Курган»
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На снимке мужчина загорает на городском пляже со спущенными плавками. Хорошо еще, что лежа на спине. Фото выложили в группе «Типичный Курган», оно собрало уже больше трех сотен комментариев.

— Загар по-кургански. Часто видим этого мужчину на бабьих песках, постоянно лежит, загорает либо на животе с голым задом, либо на спине, спуская трусы до причинного места. Не очень приятное зрелище, — подписал снимок автор.

В комментариях некоторые пользователи вступились за «нудиста» и даже пристыдили того, кто его сфотографировал, мол, нечего засматриваться.

— Блин, ну не на площади же он лежит — на пляже, чего к человеку привязались. Лето — имеет право загорать, — написала Ольга.

— По какому праву вы такие фото делаете? Он приходит на специально отведенное место. А вы глаз не сводите, да еще и фотографии делаете и выкладываете на весь свет, — высказалась Юлия.

Однако многие поддержали автора снимка — это все-таки общественное место, к тому же здесь отдыхают дети.

— Блин, да это же фу: старый дед лежит с голой задницей на общественном пляже. Совсем уже люди совесть потеряли. У деда, походу, фляга подбрызгивает, раз такое себе позволяет, а его еще и поддерживают, жесть вообще, — возразила Татьяна.

Пользователи посоветовали автору поста в следующий раз лично высказать претензии отдыхающему, а не выкладывать его фото в интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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