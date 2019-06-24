2019-06-24T08:33:22+03:00
Происшествия

В Челябинской области автомобилист насмерть сбил пешехода, а после въехал в бетонный блок и перевернулся

Пострадавший скончался в реанимации
Валентина ВАГАНОВА
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Водитель серьезно не пострадал. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс»Водитель серьезно не пострадал. Фото: группа во ВКонтакте «Инцидент Миасс»
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Смертельное ДТП произошло в Миассе в ночь на 22 июня. Возле дома №7 по улице 8 Июля 19-летний водитель на отечественном авто сбил пешехода. После машину вынесло на обочину, где она въехала в бетонный блок и встала на крышу.

Очевидцы выложили снимки с места аварии в соцсети. По их словам, когда приехала скорая помощь, пострадавший был еще жив.

— Пешехода с травмами увезли в больницу. Позже он скончался в реанимации, — рассказали в ОГИБДД России по Миассу.

Обстоятельства и причины аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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