2019-06-24T09:04:40+03:00
Происшествия

Две жительницы Челябинска попали в больницу после пожара в беседке

У обеих ожоги рук и лица
Валентина ВАГАНОВА
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Состояние пострадавших удовлетворительное.Состояние пострадавших удовлетворительное.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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ЧП произошло в саду «Мичуринец» в воскресенье, 23 июня. Из-за неосторожного обращения с огнем на одном из участков вспыхнула беседка. Внутри отдыхали две пенсионерки. Обе обожгли лицо и руки.

— Одной женщине 62 года, она получила ожоги 15% тела. Второй — 84 года, у нее 5 % ожогов. Обеих госпитализировали, состояние удовлетворительное, — рассказали в ЕДДС Челябинска.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области, огонь потушили до приезда пожарных. На место выезжали 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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