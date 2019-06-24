Две жительницы Челябинска попали в больницу после пожара в беседке
ЧП произошло в саду «Мичуринец» в воскресенье, 23 июня. Из-за неосторожного обращения с огнем на одном из участков вспыхнула беседка. Внутри отдыхали две пенсионерки. Обе обожгли лицо и руки.
— Одной женщине 62 года, она получила ожоги 15% тела. Второй — 84 года, у нее 5 % ожогов. Обеих госпитализировали, состояние удовлетворительное, — рассказали в ЕДДС Челябинска.
Как уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области, огонь потушили до приезда пожарных. На место выезжали 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.
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ИСТОЧНИК KP.RU