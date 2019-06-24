В Челябинской области пропала 86-летняя старушка
В поселке Новобатурино, что в Еткульском районе, четвертые сутки ищут Екатерину Ивановну Тарасову. Старушка вышла из дома по улице Центральная 21 июня. С тех пор ее никто не видел. Пенсионерку ищут родственники, полиция и волонтеры поисковых отрядов.
Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, седые волосы, глаза голубые. Екатерина Ивановна была одета в синий халат с цветочным рисунком и зеленый платок с красными цветами. С собой была сумка.
Волонтеры отметили, что старушка нуждается в медицинской помощи.
Если вы видели эту женщину, знаете, где она находится, позвоните по телефонам 8-950-749-85-22 Ирина, или 8-951-455-13-17 Татьяна или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU