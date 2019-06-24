2019-06-24T09:33:26+03:00
Общество

В Челябинской области пропала 86-летняя старушка

Ее разыскивают с 21 июня
Валентина ВАГАНОВА
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Если вы видели эту женщину, знаете, где она находится, позвоните в полицию по номеру 102.Если вы видели эту женщину, знаете, где она находится, позвоните в полицию по номеру 102.
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В поселке Новобатурино, что в Еткульском районе, четвертые сутки ищут Екатерину Ивановну Тарасову. Старушка вышла из дома по улице Центральная 21 июня. С тех пор ее никто не видел. Пенсионерку ищут родственники, полиция и волонтеры поисковых отрядов.

Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, седые волосы, глаза голубые. Екатерина Ивановна была одета в синий халат с цветочным рисунком и зеленый платок с красными цветами. С собой была сумка.

Волонтеры отметили, что старушка нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели эту женщину, знаете, где она находится, позвоните по телефонам 8-950-749-85-22 Ирина, или 8-951-455-13-17 Татьяна или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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