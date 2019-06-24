На жителя Челябинской области возле детского лагеря напала гадюка
Инцидент произошел в Озерске 22 июня. Змея укусила мужчину недалеко от детского лагеря «Отважных», который расположен на берегу озера Иртяш.
О происшествии в социальных сетях сообщают местные жители. По словам очевидцев, пострадавшему вызвали «скорую помощь». Медики ввели ему противоядие. Сейчас он находится в больнице.
В этом году змеи активизировались на Южном Урале в начале мая. На нашествие гадов жаловались жители Аши. Там вблизи станции Симская были обнаружены клубки греющихся на солнце змей.
По словам специалистов в Челябинской области обитают всего два вида ядовитых змей- это медянка и гадюка. Первая имеет желтоватый оттенок окраса и встречается крайне редко. Гадюка может быть серой и песочно-коричневой. При этом на спине у нее всегда есть четкий геометрический рисунок.
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ИСТОЧНИК KP.RU