2019-06-24T10:18:18+03:00
Общество

У шести жителей Челябинска выявили патологию по результатам флюорографии на «Территории здоровья»

«Поликлинику под открытым небом» в этот раз посетили больше двух тысяч человек
Валентина ВАГАНОВА
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После большого интереса посетителей в мае, организаторы продлили работу «поликлиники под открытым небом».После большого интереса посетителей в мае, организаторы продлили работу «поликлиники под открытым небом».Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Челябинске завершила работу площадка «Территория здоровья», которая была организована на площади Революции. За восемь дней работы мобильных комплексов обследования прошли 2176 человек. Желающие бесплатно, без талонов и очередей проверили свое здоровье: сделали флюорографию, прошли тест на ВИЧ, измерили давление, узнали индекс массы тела.

На площадке можно было получить консультацию терапевта, стоматолога, эндокринолога, кардиолога, пульмонолога и инструктора по ЛФК.

— Традиционно, наибольший интерес у посетителей вызвала возможность пройти анонимное тестирование на ВИЧ и посещение флюорографа. Каждое из этих обследований прошли больше 600 человек. По результатам флюорографии выявлено шесть патологий. Посетителей направили в медицинские организации, — рассказали в пресс-службе областного Минздрава.

Врачи напоминают южноуральцам, что необходимо следить за своим здоровьем и регулярно проходить профосмотры и диспансеризации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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