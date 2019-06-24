У шести жителей Челябинска выявили патологию по результатам флюорографии на «Территории здоровья»
В Челябинске завершила работу площадка «Территория здоровья», которая была организована на площади Революции. За восемь дней работы мобильных комплексов обследования прошли 2176 человек. Желающие бесплатно, без талонов и очередей проверили свое здоровье: сделали флюорографию, прошли тест на ВИЧ, измерили давление, узнали индекс массы тела.
На площадке можно было получить консультацию терапевта, стоматолога, эндокринолога, кардиолога, пульмонолога и инструктора по ЛФК.
— Традиционно, наибольший интерес у посетителей вызвала возможность пройти анонимное тестирование на ВИЧ и посещение флюорографа. Каждое из этих обследований прошли больше 600 человек. По результатам флюорографии выявлено шесть патологий. Посетителей направили в медицинские организации, — рассказали в пресс-службе областного Минздрава.
Врачи напоминают южноуральцам, что необходимо следить за своим здоровьем и регулярно проходить профосмотры и диспансеризации.
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