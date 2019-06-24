«Троих увезли в больницу»: ДТП с двумя маршрутками в Челябинске попало на видео
На перекрестке улиц Плеханова и Свободы столкнулись две маршрутки и «Газель». От удара грузовая машина влетела в светофор и погнула его.
ДТП произошло сегодня, 24 июня, около 10:30. На месте работали медики, пожарные и госавтоинспекторы.
— Было две машины «скорой», одна реанимация. Есть пострадавшие, — рассказала корреспонденту «КП-Челябинск» очевидец Нина Ярмолкевич.
«Газель» погнула столб. Фото: Нина Ярмолкевич
В соцсетях челябинцы пишут, что травмы получили три человека, в том числе один ребенок. По снимкам с места ЧП видно, что в аварию попали автобусы маршрутов №3 и №218.
В обстоятельствах и причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.
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Авария с двумя маршрутками в Челябинске 24 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU