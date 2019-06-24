«Троих увезли в больницу»: ДТП с двумя маршрутками в Челябинске попало на видео

СЕГОДНЯ 10:46 2019-06-24T10:54:26+03:00

В обстоятельствах и причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Фото: Нина Ярмолкевич

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На перекрестке улиц Плеханова и Свободы столкнулись две маршрутки и «Газель». От удара грузовая машина влетела в светофор и погнула его.

ДТП произошло сегодня, 24 июня, около 10:30. На месте работали медики, пожарные и госавтоинспекторы.

— Было две машины «скорой», одна реанимация. Есть пострадавшие, — рассказала корреспонденту «КП-Челябинск» очевидец Нина Ярмолкевич.

«Газель» погнула столб. Фото: Нина Ярмолкевич

В соцсетях челябинцы пишут, что травмы получили три человека, в том числе один ребенок. По снимкам с места ЧП видно, что в аварию попали автобусы маршрутов №3 и №218.

В обстоятельствах и причинах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.

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Авария с двумя маршрутками в Челябинске 24 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU