В Челябинске кассиры АЗС присвоили себе миллион рублей
Двух кассиров челябинской заправки обвиняют в присвоении больше миллиона рублей. Они вносили в программу завышенное количество топлива, которым как-будто заправился клиент, а разницу забирали себе. Таким способом одна украла 470 тысяч рублей, а другая — 620.
Обе женщины работали на АЗС в Калининском районе. На них были возбуждены дела по статье «Присвоение или растрата». На днях следователи полиции закончили расследование этих дел.
— Женщинам предъявлено обвинение, на период следствия они находились под подпиской о невыезде. Уголовные дела для утверждения обвинительного заключения направлены в прокуратуру, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Челябинкам грозит до шести лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU