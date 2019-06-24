Челябинская область попала в топ-10 регионов с самой доступной ипотекой

СЕГОДНЯ 11:22 2019-06-24T11:25:08+03:00

Челябинская область занимает 8 место в списке регионов с самой доступной ипотекой Фото: Анастасия БРЫЛКИНА

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Аналитики «Росбанка» провели исследование о доступности ипотеки в России. Выяснилось, что проще всего платить по ипотеке в Магадане и на Ямале. У жителей этих регионов на обслуживание кредита уходит только пятая часть зарплаты.

— В целом по стране доля зарплаты, которую будет тратить средний заемщик на платежи по ипотеке, снизилась. В конце мая условный россиянин потратил на обслуживание кредита 45,8% зарплаты. В апреле это доля составляла 46,9%, а в феврале — 47,5%, — сообщают эксперты.

Челябинская область занимает 8 место в списке регионов с самой доступной ипотекой. Тратя 35,7 % зарплаты на выплату кредита, житель Южного Урала в среднем сможет себе позволить купить квартиру площадью 56 квадратных метра.

Сложнее всего выплачивать ипотеку жителям Севастополя: отношение платежа к зарплате здесь составляет 80,4%. Похожая ситуация в Москве и Приморье.

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ИСТОЧНИК KP.RU