2019-06-24T13:00:11+03:00
Общество

Покинувшему пост мэра Владимиру Елистратову предъявили претензии за рекламу наркотиков

Прокуратура нашла в Челябинске массу нарушений при подготовке к саммитам-2020
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Предписание прокуратуры пришло на имя прежнего мэра.Предписание прокуратуры пришло на имя прежнего мэра.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Накануне отставки Владимира Елистратова прокуратура проверила, как Челябинск готовится к саммитам ШОС и БРИКС, и вынесла представление на имя прежнего мэра по устранению нарушений.

Надзорному ведомству не понравились темпы, которыми город избавляется от незаконных вывесок и рекламных конструкций. Из полутора тысяч конструкций, которые не соответствуют дизайн-коду, с начала года демонтировали 410. Эту работу нужно ускорить. Прокуратуре не понравились также фасады домов, расположенных на гостевых маршрутах Челябинска. К саммитам-2020 здесь делают капитальный ремонт, но на фасадах полно надписей, рекламирующих наркотики и психотропные средства.

Исполнять предписание прокуратуры придется не Елистратову, а Наталье Котовой. В понедельник, 24 июня, Владимир Елистратов ушел в отставку с поста мэра, уступив кресло даме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Челябинская область попала в топ-10 регионов с самой доступной ипотекой
В Челябинске кассиры АЗС присвоили себе миллион рублей
«Троих увезли в больницу»: ДТП с двумя маршрутками в Челябинске попало на видео
У шести жителей Челябинска выявили патологию по результатам флюорографии на «Территории здоровья»
На жителя Челябинской области возле детского лагеря напала гадюка
В Челябинской области пропала 86-летняя старушка
Выплатят ли Владимиру Елистратову «золотой парашют» после увольнения с поста мэра
Две жительницы Челябинска попали в больницу после пожара в беседке
Алексей Текслер объяснил увольнение мэра Елистратова необходимостью перезагрузки администрации Челябинска
В Челябинской области автомобилист насмерть сбил пешехода, а после въехал в бетонный блок и перевернулся
Во время отставки Владимира Елистратова заговорили о возврате прямых выборов мэра Челябинска
Владимир Елистратов написал заявление об отставке
«Будто Ницца»: 7 поразительных снимков Магнитогорска с высоты птичьего полета
Жителей Кургана возмутил нудист на городском пляже
Жители Челябинской области спасли птенца чомги от хищников
На «Гонке героев» в Челябинской области 2500 спортсменов прошли проверку на прочность
«Зайти, забрать»: в Зауралье таксиста попросили доставить... труп