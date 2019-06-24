Покинувшему пост мэра Владимиру Елистратову предъявили претензии за рекламу наркотиков

СЕГОДНЯ 13:00 2019-06-24T13:00:11+03:00

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Накануне отставки Владимира Елистратова прокуратура проверила, как Челябинск готовится к саммитам ШОС и БРИКС, и вынесла представление на имя прежнего мэра по устранению нарушений.

Надзорному ведомству не понравились темпы, которыми город избавляется от незаконных вывесок и рекламных конструкций. Из полутора тысяч конструкций, которые не соответствуют дизайн-коду, с начала года демонтировали 410. Эту работу нужно ускорить. Прокуратуре не понравились также фасады домов, расположенных на гостевых маршрутах Челябинска. К саммитам-2020 здесь делают капитальный ремонт, но на фасадах полно надписей, рекламирующих наркотики и психотропные средства.

Исполнять предписание прокуратуры придется не Елистратову, а Наталье Котовой. В понедельник, 24 июня, Владимир Елистратов ушел в отставку с поста мэра, уступив кресло даме.

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ИСТОЧНИК KP.RU