2019-06-24T13:39:21+03:00
Общество

ЕГЭ-2019 в Челябинской области: обществознание теряет популярность, но сдавать предмет стали лучше

Стали известны очередные итоги ЕГЭ в Челябинской области
Лидия ПЕСКОВА
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По обществознанию в области один стобалльник.По обществознанию в области один стобалльник.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 24 июня, стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

— В этом году у нас меньше выбравших обществознание для сдачи ЕГЭ: не 54%, как раньше, а 48%. Зато увеличился процент хорошо сдавших экзамен. Речь идет о каждом третьем выпускнике. Более 80 баллов получили 6% выпускников, один участник набрал 100 баллов, — рассказала начальник управления начального, основного, среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.

В случае несогласия с выставленными баллами апелляцию можно подать 26 и 27 июня.

Напоминаем, что в период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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