2019-06-24T13:54:46+03:00
Экономика

150 тысяч рублей выиграет самый везучий клиент Челябинвестбанка

Владельцы карт могут принять участие в розыгрыше призов по акции «Ла-Ла-Тур»
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Осталась одна неделя, чтобы владельцы карт Visa Челябинвестбанка успели принять участие в розыгрыше призов по акции «Ла-Ла-Тур», в том числе главного приза — сертификата на путешествие на 150 тысяч рублей.

Для того чтобы успеть до 30 июня 2019 г. стать участником розыгрыша 150 тысяч рублей и 15 подарков — фитнес-браслетов, беспроводных наушников и колонок, надо выполнить всего два простых условия. Во-первых, зарегистрироваться по телефону (351) 268-00-88 или на сайте visa-tour.chelinvest.ru. Во-вторых, надо до 30 июня по карте Visa Челябинвестбанка совершить не менее 5 покупок в неделю от 300 рублей каждая. Розыгрыш главного приза состоится 3 июля 2019 года.*

Полные условия акции — на сайте visa-tour.chelinvest.ru.

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*Главный приз в виде сертификата на сумму 150 000 рублей выдается после удержания НДФЛ. Главный приз может выиграть любой участник акции, совершивший за одну неделю не менее 5 покупок на сумму от 300 рублей каждая. Сертификат действует для оплаты услуг турагентства. Сертификатом можно оплатить до 100% стоимости тура.

Призы не обмениваются на денежный эквивалент. В акции не участвуют карты Visa Business. Один участник может выиграть не более одного ценного приза в неделю.

Лицензия ЦБ № 493.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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