Деньги, собранные «всем миром», раздали жителям рухнувшего подъезда в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 14:29 2019-06-24T14:57:08+03:00

После трагедии россияне перечислили на счет помощи пострадавшим более 61 млн рублей Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

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После трагедии в доме на Карла Маркса, 164 россияне перечислили на счет помощи пострадавшим более 61 млн рублей. Из этих денег потратили на аренду жилья и оплату госпошлины при оформлении документов 14, 8 млн рублей. Остальные средства остались нетронутыми.

Чтобы справедливо распределить эти деньги жильцы обратились за помощью в ОНФ, который являлся гарантом выплат.

— На общей встрече с жильцами было принято решение направить пожертвования тем, кто проживал в рухнувшем подъезде, а также тем, кто снимал там жилье или находился в гостях в момент взрыва, — рассказали общественники «Народного фронта».

Деньги направили семьям пострадавших в равных долях. Каждая получила по 856,6 тысяч рублей.

Сейчас на счете осталось 3 млн 884 тысяч рублей. Это деньги тех жильцов седьмого подъезд, которые не успели оформить необходимые документы.

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ИСТОЧНИК KP.RU