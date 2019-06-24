2019-06-24T14:40:58+03:00
Общество

Свадебный фотограф и отставной военный заявились на выборы губернатора Челябинской области

Теперь на кресло главы региона претендуют 14 человек
Лидия ПЕСКОВА
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Военный пенсионер Виктор Перов (слева) и свадебный фотограф Станислав Артемов. Фото: облизбирком.Военный пенсионер Виктор Перов (слева) и свадебный фотограф Станислав Артемов. Фото: облизбирком.
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В понедельник, 24 июня, облизбирком принял еще два заявления от потенциальных кандидатов в губернаторы Челябинской области. Теперь на кресло главы региона претендуют 14 человек.

Один из новичков предвыборной кампании — военный пенсионер из Челябинска Виктор Перов. Он является самовыдвиженцем и не представляет никакую из партий. Еще одним самовыдвиженцем стал свадебный фотограф из Челябинска Станислав Артемов.

— Чтобы дойти до выборов, каждый из них должен собрать не менее 13 тысяч 169 подписей (0,5 % от числа избирателей). Также все претенденты проходят 7% муниципальный фильтр. На момент сдачи документов на регистрацию они должны предоставить 266 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований, среди которых от 62 до 65 подписей депутатов из 33 муниципальных районов и городских округов, — замечают в областном избиркоме.

Напомним, выдвинуть свою кандидатуру на должность губернатора Челябинской области можно до 18.00 24 июня.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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