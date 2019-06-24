2019-06-24T15:14:10+03:00
Общество

Школьники из Челябинска отличились на олимпиаде по робототехнике в Иннополисе

Ученики лицея № 80 привезли домой бронзовые медали
Лидия ПЕСКОВА
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Победители. Фото: пресс-служба минобра.Победители. Фото: пресс-служба минобра.
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Ученики челябинского лицея № 80 стали призерами Всероссийской Робототехнической Олимпиады в Иннополисе, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

— Более 500 участников собрались в инновационном городе республики Татарстан, чтобы побороться за звание лучших робототехников страны и представить свои достижения в 10 категориях. Челябинцы Григорий Купитман и Дмитрий Стремилов заняли третье место в направлении «Интеллектуальные Робототехнические Системы» с проектом «Smart School», — замечают в пресс-службе.

Наши ребята и их тренер Николай Евстифеев готовились к соревнованиям четыре месяца. Они создали систему, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать изменения в расписании, а также находить нужного учителя и свободный кабинет для занятий.

Изюминкой этой олимпиады стали соревнования в бассейне. В подводных интеллектуальных роботизированных системах выступили семь проектных команд, в том числе из Челябинской области. Сложность данных испытаний заключается в повышенном уровне опасности, ведь ребята выпускают под воду роботов с электрической начинкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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