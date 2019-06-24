Школьники из Челябинска отличились на олимпиаде по робототехнике в Иннополисе
Ученики челябинского лицея № 80 стали призерами Всероссийской Робототехнической Олимпиады в Иннополисе, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.
— Более 500 участников собрались в инновационном городе республики Татарстан, чтобы побороться за звание лучших робототехников страны и представить свои достижения в 10 категориях. Челябинцы Григорий Купитман и Дмитрий Стремилов заняли третье место в направлении «Интеллектуальные Робототехнические Системы» с проектом «Smart School», — замечают в пресс-службе.
Наши ребята и их тренер Николай Евстифеев готовились к соревнованиям четыре месяца. Они создали систему, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать изменения в расписании, а также находить нужного учителя и свободный кабинет для занятий.
Изюминкой этой олимпиады стали соревнования в бассейне. В подводных интеллектуальных роботизированных системах выступили семь проектных команд, в том числе из Челябинской области. Сложность данных испытаний заключается в повышенном уровне опасности, ведь ребята выпускают под воду роботов с электрической начинкой.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU