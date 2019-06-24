В Челябинске 25 июня стартует третий этап опрессовок: список домов, которые останутся без горячей воды

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-24T16:34:14+03:00

Горячей воды не будет с 25 июня по 9 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Челябинске завтра, 25 июня, начинается третий этап опрессовок. Без горячей воды останутся 858 жилых домов в Калининском, Курчатовском, Ленинском, Советском и Тракторозаводском районах. Также ГВС отключат в детских садах, школах, больницах и административных зданиях.

Продлится опрессовка две недели — по 9 июля. Однако коммунальщики могут дать горячую воду и позднее, если вдруг обнаружат серьезные повреждения на теплотрассах.

Полный список домов, которые завтра останутся без горячей воды, смотрите здесь. Если ваш дом оказался в нем, вот вам еще один полезный материал — «5 мест, где помыться в Челябинске в сезон отключения горячей воды».

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ИСТОЧНИК KP.RU